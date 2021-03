Alexander De Croo défend la fermeture des écoles: "Je me base sur les faits que nous donnent les experts"

Lors de son passage dans l’émission C’est pas tous les jours dimanche, le Premier ministre Alexander De Croo est notamment revenu sur la fermeture des écoles, une semaine avant les vacances de Pâques. Il défend cette décision.

"Le point de départ des mesures décidées est épidémiologique. Je me base sur les faits que nous donnent les experts : les lieux de travail et les écoles sont des endroits de contaminations importants ; les contaminations entre 0 et 20 ans augmentent. Si on voit que les écoles deviennent des endroits de contaminations, on ne peut pas fermer les yeux. Même si on souhaite tous que nos enfants suivent les cours", déclare-t-il.

Et de poursuivre : "Avancer les vacances de Pâques d'une semaine, c'est une mesure qui va avoir un impact positif et on fera tout pour rouvrir les écoles le plus vite possible. C'est l'objectif, mais j'ai appris que dans cette pandémie, il faut être prudent."