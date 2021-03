Tous vaccinés, Florence, son mari et un couple d'amis partagent des repas ensemble: "Pourquoi sommes-nous hors la loi?"

Où en est l'état de santé mentale des Belges ? C'est une des questions qui était au cœur du débat dans C'est pas tous les jours dimanche. Florence, kinésithérapeute, a souhaité partager son incompréhension sur le plateau.

Florence est kinésithérapeuthe et habite à Vielsalm. En tant que soignante, elle a été vaccinée et son mari également. "Je vois ma cousine, qui est infirmière et vaccinée, son conjoint aussi et nous sommes hors la loi. Nous faisons des repas entre nous et je ne comprends pas pourquoi je serais hors la loi alors que j'adhère, je rentre dans le moule. On est vacciné, j'estime qu'on ne met personne en danger."

Marc Van Ranst, virologue à la KULeuven, était présent sur le plateau. Il a expliqué qu'il n'était pas possible de faire des différences entre citoyens. "Je pense que c'est très difficile. Dès que tous nos citoyens auront eu la possibilité de se faire vacciner, ça peut vite changer. Mais si on fait des distinctions maintenant, cela va résulter dans une société dystopique. Ça va être très mal apprécié, je pense."

Beaucoup n'adhèrent pas au vaccin

Mais Florence se questionne également sur l'adhésion des Belges au vaccin. "Beaucoup n'y adhèrent pas, même des soignants. Quand je parle à des connaissances qui me disent qu'ils ne pensent pas se faire vacciner, je me dis: à quoi bon se priver alors qu'eux ne se conscientisent pas et qu'il faut une immunité collective pour pouvoir se sortir de là ?" Florence explique aller rendre visite à sa maman en maison de repos. Même si elles sont toutes les deux vaccinées, elle ne peut pas enlever son masque pour l'embrasser. "Je trouve ça inadmissible. Je rencontre une majorité de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. À la maison de repos où est ma maman, le personnel soignant est fantastique, ils s'en occupent super bien… Il n'y a que 40% de personnel qui est vacciné. Cela me scandalise. Et moi, je ne peux pas enlever mon masque et embrasser ma maman. Je dois attendre qu'elle soit morte pour pouvoir l'embrasser ?"

Faut-il obliger la vaccination dans les maisons de repos ou les hôpitaux ?

Le virologue Marc Van Ranst a réagi à cette accusation. Selon lui, "quand les gens travaillent dans les maisons de repos ou les hôpitaux, c'est vraiment irresponsable de ne pas se faire vacciner." Faudrait-il alors les en obliger ? "Oui", répond-t-il.

George Gilkinet, vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité (Ecolo) est d'accord. "De façon générale, on n'est pas dans une obligation de vaccination de tous les Belges, mais c'est clair que dans certaines situations, on pourrait envisager. Cette question n'a pas été abordée mais je rejoins Monsieur Van Ranst que certaines professions nécessitent davantage la vaccination." "Quand on travaille dans un hôpital, on doit être vacciné contre l'hépatite B", conclut Marc Van Ranst.