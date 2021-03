Caroline Désir: "Les épreuves certificatives de juin seront maintenues dans les écoles"

Caroline Désir, ministre francophone de l'Enseignement, a parlé de la fermeture des écoles dans l’émission C’est pas tous les jours dimanche, et elle a aussi abordé l’organisation de l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire. Est-ce encore possible d’organiser examens, CEB et CESS en toute sérénité ? Caroline Désir souhaite maintenir les évaluations externes certificatives. "Nous sommes en train de travailler sur les évaluations internes et la manière dont elles pourront se passer. Je suis en train de travailler avec les acteurs pour fixer certaines balises. Comme d’habitude, on va faire confiance aux conseils de classe qui évalueront les élèves et leur progression. L’année a été très particulière, mais j’insiste pour dire que si on se concentre sur les essentiels dans chaque matière, ça va aller."

La ministre francophone de l'Enseignement assure ainsi qu'"il y aura un CEB, un CE1D et un CESS. Pourquoi ? Car ce sont des outils de pilotage de notre système éducatif qui sont primordiaux. On ne sait pas mettre en place de la remédiation et de quoi réparer les difficultés d’apprentissage si on ne les mesure pas. J’insiste là-dessus."

Ces examens sont pour rappel communs à l'enseignement francophone et liés à l'octroi d'un certificat: le certificat d'études de base (CEB, le plus souvent en fin de primaire), le CE1D (2e secondaire) et le CESS (fin de secondaire).