Incendie dans une entreprise de recyclage à Menin, en Flandre: les riverains ont été invités à garder portes et fenêtres fermées

Les cinq derniers kilomètres de la course cycliste Gand-Wevelgem (WorldTour) sont modifiés en raison d'un incendie dans le zoning industriel de Menin, ont annoncé les organisateurs dimanche.



"En raison d'un incendie à Galloo à Menin, le passage prévu dans le centre de Menin est annulé et les cinq derniers kilomètres de la course sont remplacés par un circuit alternatif. Ceci vaut pour la course hommes et dames. L'arrivée reste inchangée à Wevelgem", explique le communiqué de la course.

Le feu a pris vers 11h00 sur le zoning Grensland, le long de la Wervikstraat dans une entreprise de recyclage. Les autorités communales ont demandé aux riverains de garder portes et fenêtres fermées. La cause de l'incendie n'est pas encore connue.