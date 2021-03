Les clients HEUREUX que les jardineries et pépinières soient ouvertes sans rendez-vous: "Cela permet de se changer les idées"

Le temps plus clément invite à jardiner ou à fleurir son balcon. Cela tombe bien puisque les pépinières sont ouvertes sans rendez-vous. Une de nos équipes s'est rendue à Dinant pour le RTL INFO 13h.

Pour ce troisième confinement, pépinières et jardineries sont considérés comme essentiels et ce ne sont pas les clients croisés ce matin par l'une de nos équipes qui contestent cette idée. "C'est essentiel, on a besoin ça. On revit. Personnellement, je ne saurais pas vivre sans fleurs", confie une cliente. "C'est le printemps, qu'est-ce qu'on ferait sans les jardineries et les pépiniéristes. On ne sait pas faire grand-chose", ajoute une autre.

Contrairement à de nombreux commerces, il est inutile de prendre rendez-vous, mais la fréquentation demeure limitée à 50 clients. "Dans un premier temps, on a ressenti que les gens étaient très prudents, inquiets, se demandant ce qui allait arriver, explique Patrick Namèche, pépinériste. Et puis, quand l'information passe, quand on on explique au téléphone qu'on est considéré comme commerce essentiel ouvert et qu'on peut se présenter sans prendre rendez-vous, finalement les personnes se présentent et sont soulagées."

"Voir autre chose, sortir"

Lors du premier confinement, le secteur avait lui aussi été fermé durant un mois. Les passionnés de jardinage s'étaient alors trouvés bien démunis. "C'était une honte l'année passée quand ils ont fermé. Toute la marchandise perdue, c'est un scandale", assure un client. "Les gens qui ont la chance d'avoir un jardin, de pouvoir s'aérer, cela leur permet de se changer les idées, de voir autre chose, de sortir", affirme une cliente.

Rassuré de pouvoir travailler quasi normalement, ce pépiniériste va pouvoir passer commande auprès de ses fournisseurs. En prévision de la haute saison, son commerce est également fléché afin de réguler le flux des clients.