Jour de grève nationale ce lundi: prenez vos précautions, voici à quoi s'attendre

Demain et dans tout le pays des syndicats vont mener une journée de grève nationale. Alors, à quoi s'attendre?

Une journée de grève générale est prévue ce lundi 29 mars à l'appel de deux syndicats: la CSC et la FGTB. Une grève qui va durer 24h, de ce dimanche soir 22h au lendemain, le lundi à 22h.

Vous l'aurez compris, il va falloir donc être prévoyant, notamment pour se déplacer. Le mouvement risque d'être bien suivi dans les transports régionaux. La STIB et les TEC conseillent aux usagers de trouver absolument des alternatives. Côté SNCB un service minimum est assuré: un train sur deux devrait circuler. Dans le détail, deux trains IC sur trois circuleront (trains circulants entre les grandes villes), de même que deux trains S (offre suburbaine) sur trois et deux trains L sur trois. Par contre, la plupart des trains P (qui roulent exclusivement pendant les heures de pointe du matin et du soir) ne circuleront pas et quelques plus petites gares seront peu voire pas desservies. L'offre vers la Côte sera elle aussi réduite.

Et si vous choisissez la voiture: vous n'êtes pas à l'abri de croiser une des caravanes organisées par les syndicats en particulier dans la Province de Liège et dans Bruxelles.

D'autres secteurs sont aussi touchés. En effet, l'idée est de bloquer tous les secteurs qui continuent de tourner malgré l'épidémie. Des blocages et arrêts de travail sont donc à prévoir dans le bassin industriel, dans les zonings et du côté des commerces essentiels comme les grandes enseignes d'alimentation par exemple. Evitez donc de faire vos courses ce lundi ou renseignez vous au préalable. Les grandes entreprises de logistique seront aussi ciblées: avec notamment un barrage à l'entrée de Brucargo, à l'aéroport de Zaventem. Des actions sont également prévues devant les magasins IKEA.

Pas d'actions dans les commerces dits non-essentiels en revanche pour éviter d'aggraver une situation économique déjà compliquée pour le secteur. Les hôpitaux sont, bien sûr, épargnés.

Les motivations

Quelles sont les revendications derrière cette grève générale ? Les syndicats veulent faire pression sur le patronat pour obtenir de meilleures conditions pour l'Accord interprofessionnel 2021-2022. Les discussions au sein du groupe des 10 sont au point mort. Les revendications syndicales portent notamment sur une "augmentation sensible" du salaire minimum et des bas salaires, des accords afin d'améliorer les fins de carrière et une modification de la loi sur la norme salariale, modifiée en 2017.

LES ACTIONS PAR RÉGION

Liège

• Sociétés fermées de l’intérieur (pas de piquets) : FN Herstal, Cimenteries CBR

• Piquets devant les Brico, Carrefour

• Piquet devant Prayon (secteur chimie)

Bruxelles

• Opération de sensibilisation à Brucargo

Pour le commerce, seront à l’arrêt

DELHAIZE

> Tous les magasins seront fermés avec piquets de grève

CARREFOUR

Hypers:

> Evere: piquet de grève

> Berchem: piquet de grève

>Auderghem: en grève

Supers :

> Anderlecht : piquet

> Gatti : piquet

> Boondael : piquet

> Etterbeek: piquet

> Tomberg : piquet

> Europe : piquet

> City II : piquet ou grève

> Moliere: grève

LIDL

Les magasins seront certainement fermés en accord avec le gérant du magasin

>XL 1

> XL 2

> Uccle

> Molenbeek 1

COLRUYT

> Uccle : piquet

> Meiser : piquet

ROB

> fermeture du magasin avec piquet de grève

Pour les Finances et services :

> action devant AGEAS

METALLOS:

Audi

Wert

NJ tour

Schneder Uccle

Tour des finances

Touring - rue de la loi

Centrale Générale:

Place de la liberté action gardiennage : 10h30

Autajon : action

Majabel : titres services

Aaxe : titres services

Gold Print

Pacapime

Galopin

Loxam

Toitoi Dixi

CLear Channel

Akzo Nobel

CGSP :

Piquets devant les dépôts de la Stib

Action devant la gare centrale à 10h

Action devant VRT

Verviers

• Rassemblement devant Spa Monopole.

• SETCa : uniquement une distribution et une sensibilisation devant les entreprises dans le respect des mesures sanitaires.

• MWB : piquets devant nos entreprises.

Fondatel à Seilles rejoint par quelques délégués de Meuse/Sambre

MTS à Malonne

Stûv à Bois de villers

Vandenberghe à Gembloux

• CG, la seule chose qui reste prévue c’est 5 à 6 délégués qui seront devant le zoning de Fernelmont.

La Louvière

• Secteur métallurgie, sidérurgie, à l’arrêt. Piquets devant les entreprises.

• Carrière du Hainaut fermée. Carrière Pierre bleue belge, piquet.

• Trois centres commerciaux fermés, piquets.

• Distribution: 80% fermée dans le centre, piquets.

• Zoning industriel de pétrochimie à Seneffe-Feluy à l’arrêt, piquet.

A Charleroi seront à l’arrêt:

TEC, industrie du Verre AGS, Lodelinsert/Fleurus, Air liquide ETA, Fabrication métallique GE (Nexans/Alstom), Aéronautique (Sabca et Sonaca), Carrefour, Makro, MacDo,…