Coronavirus - Slovaquie: critiqué pour la gestion de la crise, le Premier ministre veut démissionner

(Belga) Le Premier ministre slovaque Igor Matovic a annoncé dimanche qu'il avait l'intention de démissionner après avoir fait l'objet de critiques sur la gestion de la crise sanitaire, tout en disant souhaiter rester au gouvernement comme ministre des Finances.

M. Matovic, dont la décision d'acheter des vaccins russes a été très controversée, n'a pas précisé quand il démissionnerait et a indiqué qu'il souhaitait que l'actuel ministre des Finances, Eduard Heger, le remplace. Selon un sondage d'opinion du 21 mars, plus de 80% des Slovaques souhaitent sa démission. "Nous échangerons nos postes avec le ministre des Finances, Eduard Heger [...]. C'est un homme bon et nous pouvons tous lui faire confiance", a déclaré M. Matovic aux journalistes. M. Heger, 44 ans, est un ancien homme d'affaires et a également travaillé comme consultant pour le ministère de la Défense. (Belga)