A 16 ans, elle gagne 2 millions d'€ au Lotto: aujourd'hui, elle est ruinée et vit de l’aide sociale

Callie Rogers, la plus jeune gagnante du Loto britannique vit maintenant d'allocations après avoir gaspillé le jackpot de 2 millions d'euros. Elle bénéficie désormais de l'aide sociale après avoir perdu sa fortune, relate le Mail.



Callie, originaire de Cumbria, au nord-ouest de l'Angleterre, avait remporté le jackpot à 16 ans en 2003 alors qu'elle était vendeuse dans un magasin à 4 euros de l'heure. Mais depuis, elle a tout dilapidé. Elle a tout dépensé dans des vêtements de luxe, des fêtes, des opérations de chirurgie esthétique et dans la drogue. Elle a également donné d'énormes sommes à sa famille, à ses amis et à de nombreuses personnes qui se sont rapprochées d'elle pour sa fortune.

17 ans après, la mère de quatre enfants est âgée de 33 ans. Sous cocaïne, elle s'est enfuie avec son petit ami après que sa voiture ait quitté une route de campagne. La mère de famille et son petit ami de l'époque ont été poursuivis par la police avant qu'elle n'échoue à un test de dépistage de drogues - ce qui lui a valu cette semaine une interdiction de 22 mois. Callie a dû être aspergée de gaz poivré par la police à la suite de l'accident.



Devenue la cible de malfrats après avoir gagné à la loterie, elle a raconté en 2008 avoir été agressée par deux femmes après une soirée. Elle a été laissée inconsciente dans une mare de sang avec des côtes cassées, des dents fracassées, une commotion cérébrale et des dommages permanents à sa vue. Les deux femmes ont ensuite été emprisonnées. Elle a également souffert de dépression, mais affirme qu'elle ne regrette pas sa victoire. "Nous faisons tous des erreurs dans la vie et j'en ai fait quelques-unes quand j'étais jeune et naïve, mais gagner à la loterie m'a beaucoup aidée à devenir la personne que je suis aujourd'hui et je suis fière de ce que je suis."



Elle a demandé aux patrons du Lotto de relever la limite d'âge à 18 ans. "Vous n'avez que 16 ans, avec toutes ces responsabilités. À cet âge, vous pouvez recevoir les meilleurs conseils qui soient, mais vous n'êtes pas en mesure de les écouter".



"J'étais trop jeune. Du jour au lendemain, je suis passée d'enfant insouciante à adulte. "Au sujet de sa consommation de drogues, elle a ajouté: "Je n'avais jamais essayé avant l'âge de 21 ans, et même là, c'était seulement le week-end, s'il y avait une fête et que quelqu'un en avait (...) Mais cette période n'a duré qu'un an environ".