La manifestation de la Boverie à Liège provoque la colère de certains citoyens

En voyant les images de la manifestation organisée au parc de la Boverie hier à Liège, plusieurs personnes ont exprimé leur colère et leur frustration. Ces citoyens estiment ce comportement irresponsable et égoïste vu le contexte sanitaire actuel.

Environ un millier de personnes ont manifesté hier dans le parc de la Boverie à Liège pour protester contre les restrictions anti-Covid, notamment le port du masque. Les manifestants réclament notamment qu'un débat démocratique et ouvert soit proposé à la population.



La manifestation, organisée à l'appel de plusieurs collectifs de citoyens, a pris des allures de grande fête dansante, autour d'une sono montée sur une petite tribune avec un DJ. "Je comprends que certains aient peur", mais "psychologiquement parlant, c'est beaucoup plus urgent d'être ici que d'être chez soi enfermés", a affirmé Valène, une étudiante qui s'était jointe au rassemblement.

On est dans une situation où l'on bloque tout et où l'hôpital n'est toujours pas aidé

"Les chiffres à Liège ne sont pas catastrophiques, il faut faire attention et être prudent, la situation n'est pas contrôlée, mais on est dans une situation où l'on bloque tout et où l'hôpital n'est toujours pas aidé. Si la campagne de vaccination ne fonctionne pas rapidement, ou si le virus mute, ou si nous rencontrons un autre virus dans les prochaines années, on repart à zéro parce que l'hôpital n'a pas été aidé", a souligné Frédéric Caruso, médecin et membre du mouvement citoyen "Même pas peur".

"Merci pour votre solidarité avec les pauvres commerçants"

Cette manifestation a suscité plusieurs réactions indignées via notre bouton orange Alertez-nous. "Merci aux irresponsables qui s'amusent à Liège, alors que nous devons encore attendre une éventuelle date pour rouvrir l’horeca ! Si je m'écoutais, j'irais pour en corriger quelques-uns. Merci pour votre solidarité avec les pauvres commerçants que nous sommes", s’est exclamé Diego.

"Liège est en fête après les nouvelles mesures prises par le gouvernement et les milliers d'indépendants en train de couler en raison des fermetures. Le temps où l'union faisait la force semble de plus en plus lointain", s’est insurgé un habitant de la cité ardente.

"Je suis extrêmement choqué de ces gens inconscients"

La diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos de ce rassemblement a particulièrement choqué certaines personnes. Sur TikTok, on voyait par exemple de nombreux manifestants qui ne portaient pas de masque et dansaient parfois accrochés les uns aux autres, notamment au moment de former une chenille ondulant au rythme de la musique.

"Je n'en reviens pas à quel point les gens peuvent être irrespectueux. Certains se privent de tout pendant que d'autres n'en ont visiblement rien à faire et se sentent intouchables", a déploré Jordan.

"Je suis extrêmement choqué de ces gens inconscients au parc de la Boverie à Liège qui font la fête sans masque et sans distanciation sociale", a également exprimé Amy.

"Que font la police et le bourgmestre ?"

Certains ont également remis en cause l’attitude des autorités. C'est le cas de Benjamin, un Liégeois qui travaille dans le secteur de la santé. "Je suis en contact régulier avec des personnes ayant la Covid. J'essaie de respecter les directives du gouvernement et des scientifiques car je pense que c'est ensemble et en respectant les règles que nous pourrons sortir de cette crise et donc ouvrir les écoles, les bars, les restaurants, les métiers de contact et partir à l'étranger. Mais ce weekend, j'ai été choqué de voir qu'à peine moins d'une semaine après le nouveau comité de concertation et les nouvelles directives, il est permis de faire une manifestation avec un nombre important de personnes, sans distanciation, sans masque comme si la Covid n'existait pas et surtout sans réaction de la part de la police ou du bourgmestre", a-t-il déploré.

"Alors que les métiers de contact sont fermés, j'aimerais savoir quelles dispositions ont été prises contre les gens qui se sont rassemblés au parc de la Boverie à Liège. Je n'ai pas vu la police les faire évacuer ou dresser des procès-verbaux. Deux poids, deux mesures", s'est interrogé un autre citoyen.

Peu avant la fermeture du parc prévue à 19h, suite à l'arrêté de police du bourgmestre du 5 mars, la police de Liège a bel et bien évacué les personnes encore présentes. De nombreux policiers en uniforme et en civil étaient déployés. La cavalerie était également sur place. "Aucun incident n’est à déplorer", a fait savoir la police de Liège en début de soirée.