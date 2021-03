Ouverture de la nouvelle aile de la clinique Saint-Pierre d'Ottignies: cette extension était-elle nécessaire ?

L'extension fait 2.500m² et abrite notamment un nouvel accueil, un plateau dialyse et une clinique du sein. D'ici 2030, elle sera transformée en polyclinique, car l'ensemble du site déménagera à Wavre.

Le chantier est terminé. Après plusieurs mois de travaux, l'extension de la clinique St Pierre d'Ottignies est opérationnelle. Sa superficie est de

2.500m² répartis sur 5 étages avec des locaux plus grands, mieux adaptés aux normes actuelles.

Le budget s'élève à plusieurs millions d'euros. Mais était-ce bien nécessaire alors que la clinique envisage un déménagement complet à Wavre pour 2028 ?

"On n’a pas le choix parce qu’il faut pouvoir assurer le service et le développement des activités aujourd’hui en attendant un nouvel hôpital, ce qui va quand même prendre plusieurs années. D’autre part, ce bâtiment sera conservé en tant que future polyclinique", répond Philippe Pierre, directeur médical et coordinateur général de la clinique.

Mais cela ne sera pas avant 2030. En attendant, la nouvelle aile qui comprend un accueil tout neuf, un grand plateau dialyse et autodialyse et une clinique du sein, accueille les patients depuis ce lundi matin.