La cathédrale Saint-Paul à Liège a retrouvé ses couleurs: "On l'a toujours connue noire!"

La Cathédrale Saint Paul de Liège se dévoile. Après cinq années de travaux, les échafaudages disparaissent et laissent place à l'éclat retrouvé de l'édifice. L'enveloppe extérieure a été entièrement rénovée.

Du calcaire lorrain jaune pour la tour et du gris pour le chevet: la Cathédrale Saint Paul a retrouvé ses couleurs d'antan à Liège. Après un long travail de cinq ans, la suie s'est évaporée. Les pierres de façade ont été sablées ou remplacées. Toute l'enveloppe de l'édifice a été refaite et les échafaudages ont enfin disparu.

"Cela fait vraiment plaisir. C’est vrai qu’on l’a toujours connue noire. On est vraiment content de la voir grise, en espérant qu’elle le reste. Je pense que maintenant qu’on a des bus, des voitures plus propres et qu’on n’a plus de chauffage au charbon, on a des chances qu’elle tienne un petit peu quelques années", indique Adrien Maertens, régisseur de la fabrique d'église de la Cathédrale.

La toiture qui n'était plus étanche a été démontée, ardoise après ardoise, puis reconstruite. Et la charpente a été entièrement rénovée car les poutres avaient été rongées par le temps. Dans les prochaines années, d'autres travaux devront être menés dans le cloître de la cathédrale notamment.

Pour la petite histoire, la Cathédrale Saint Paul n'est cathédrale que depuis le XIXème siècle, à la suite de la destruction de la Cathédrale Notre-Dame et Saint Lambert, qui se dressait autrefois sur la place Saint Lambert, détruite par les Liégeois eux-même sous l'impulsion de la révolution française à la fin du XVIIIème siècle.