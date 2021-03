Auteure d’Astronomie de l’étrange, Yael Nazé évoque l’existence d’"une étoile bizarre qui émet des rayons X"

Yael Nazé, astrophysicienne à l’Université de Liège, était l’invitée du RTLINFO 13H à l’occasion de la publication de son livre "Astronomie de l’étrange". Elle répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.

Qu’est-ce que vous faites toute la journée ? Vous observez les étoiles ?

J’observe, j’essaie de comprendre. Les astronomes, les astrophysiciens étudient ce qu’il y a dans le ciel. Ça peut être des planètes, des lunes, des étoiles, des galaxies ou l’univers dans son ensemble et on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Parfois on essaie de comprendre en faisant des grandes équations très compliquées ou parfois aussi en observant avec ces données de télescope qui sont soit au sol soit dans l’espace. On essaie de mieux comprendre notre univers.

On apprend très régulièrement de nouvelles choses ?

Tous les jours, il y a des découvertes. On ne chôme pas (...) Il y a plusieurs découvertes saillantes par semaine. Des découvertes moins spectaculaires, il y en a plusieurs par jour.

À travers ce livre, vous avez voulu rendre l’espace amusant ?

Oui. L’idée c’est de faire de la vulgarisation d’une autre manière. J’essaie de trouver des moyens, par exemple utiliser l’art dans un livre précédent (…) Beaucoup de gens ont un peu peur des sciences. Ils se disent que c’est compliqué et pourtant il y a plein de choses amusantes, intéressantes. Et donc l’idée, c’est d’essayer de prendre des petites histoires pour en même temps amuser les gens et leur faire apprendre un petit truc de science (...)



Est-ce qu'il y a un mystère que vous n'arrivez pas à percer et qui vous hante la nuit ?



Là pour le moment on est en train d'étudier des étoiles un peu particulières. Et alors le chef de fil, vous pouvez la voir ce soir. Il y a une constellation qui s'appelle Cassiopée. Elle fait un W. Et au milieu, il y a une étoile qui s'appelle gamma Cas. Et... elle est bizarre. Elle émet des rayons X. Donc il y a là-dedans un phénomène extrêmement violent mais on ne sait pas quoi. Et on est tous en train de chercher : mais qu'est-ce qui se passe dans cette étoile ? Et c'est une étoile comme je vous dis on connait depuis la nuit des temps parce qu'elle est visible à l'oeil nu. Et on s'est rendu compte de ça il n'y pas si longtemps que ça. Même des objets que l'on croyait connaitre, il y a encore des mystères à découvrir.