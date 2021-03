L’appel à l’aide d’un refuge pour furets à Liège: plus qu’une semaine pour trouver un nouveau local

L’ASBL Mustela est un refuge pour furets situé à Angleur (Liège). Depuis des années, ils louent un bâtiment appartenant à la SNCB, mais leur bail se terminait le 28 février et la société avait décidé de ne pas le reconduire. Depuis, c’est la panique : impossible de trouver un autre local pour les accueillir.

"On est une nouvelle équipe et on a découvert les documents du bail que bien après", explique Maud Hendrick, l’administratrice de l’ASBL. Résultat, "le 15 mars, on a reçu un appel de la SNCB pour savoir si on avait déménagé, mais c’était impossible. On ne sait pas déplacer tout le refuge en quelques jours et on cherche un nouveau local, mais on n’en trouve aucun", regrette-t-elle.

Impossible de trouver un local dans leurs prix jusqu'ici

Ce que l’ASBL recherche, c’est un local de minimum 20 m², avec électricité, chauffage, point d’eau et toilette dans la région de Liège. La proximité d’accès aux transports en commun est un plus.

Ce type de bien existe sur le marché mais ceux trouvés sur des sites d’immobilier étaient "à des prix abominables" pour la structure qui dispose de peu de moyens. Autre problème, les propriétaires "pensent que les furets vont détruire" le bien, alors qu’ils ne font que jouer sous la surveillance des bénévoles.

Un important travail de resocialisation

Car en tout, ce sont 4 administrateurs et 16 bénévoles qui disposent d’un agrément pour 12 furets maximum. "Des animaux qu’on nous amène, ou abandonnés, retrouvés dans la rue, malades, … Notre travail consiste à nettoyer les cages, les nourrir et les sortir. Si certains ont besoin d’un traitement médical on leur donne et on s’occupe des rendez-vous vétérinaires. Et surtout on les resociabilise. Vu le passé de certains, il faut refaire leur éducation avant de les remettre à l’adoption", détaille l’administratrice.

Une solution à trouver de toute urgence

En 2020, ce sont 32 furets qui sont passés par le refuge et ont retrouvé une famille. Un travail important qui est en passe de disparaitre. Une mise en demeure leur est finalement parvenue et une décision devra être prise à la fin de cette semaine. Le refuge demande donc de l’aide de toute urgence sur sa page Facebook où ceux qui pensent pouvoir les aider trouveront leur numéro de téléphone.