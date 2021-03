Les désherbants écologiques dénoncés par Test Achats : un produit cher et peu efficace

Avec l'arrivée des beaux jours, les mauvaises herbes font leur apparition dans les jardins. Néanmoins, il faut se méfier des désherbants écologiques qui ne sont pas efficace selon Test Achats. D'autres moyens écologiques existent mais attention aux fausses bonnes idées de recettes pour créer son désherbant écologique maison informe Simon de Witter, pépiniériste.

Les mauvaises herbes ne sont pas souvent les bienvenues dans notre jardin. Les désherbants écologiques semblent être une solution pour les éradiquer mais est-ce réellement efficace ? Huit plantes ont été aspergées de désherbants sur une durée de 5 mois. Selon Test Achats, le résultat est tel que ces désherbants écologiques ne fonctionnent pas. "Ce sont des produits qui vont travailler que sur des jeunes adventifs. Le problème, c’est que si on laisse les mauvaises herbes poussées et montées, le fait est qu’il faudra repasser régulièrement pour finalement s’en débarrasser" explique Simon De Witter, pépiniériste.

De ce constat, Test Achats dénonce de fausses promesses d'autant plus que ces produits coutent chers. Pour désherber de manière plus écologique, des désherbants fait maison sont possibles mais il faut se méfier des fausses bonnes idées qui circulent sur internet. "Le désherbant dit écologique fait maison tel que ceux à base de sel et de vinaigre, sont catastrophiques pour l’environnement. Ce sont finalement des polluants comme tant d’autres. Ces solutions peuvent même avoir des répercutions plus importantes" nous informe le pépiniériste.

Selon Simon, il existe d'autres moyens pour se débarrasser de vos mauvaises plantes même dans des endroits les plus difficiles à désherber. Il vous suffit de passer sur les mauvaises herbes avec une flamme pour brûler la mauvaise herbe à son stade juvénile. Lorsque l'herbe est plus grande, il faut repasser dessus avec une rasette ou un couteau pour retirer la mauvaise herbe en elle-même.

Test Achats demande aux fabricants d'herbicides écologiques d'améliorer l'efficacité de leur produit et d'informer correctement leur consommateur.