Comment un médecin peut-il rapidement connaître mes antécédents médicaux?

En arrivant aux urgences, comment les médecins peuvent-ils connaître rapidement mes antécédents médicaux?

Eléments de réponse avec notre chroniqueur économique Bruno Wattenbergh.

D’abord et principalement via ce que l’on appelle le DMG ou Dossier Médical Global. C’est un dossier tenu par votre médecin traitant qui contient toutes les informations médicales vous concernant. Un dossier qui doit être confirmé ou prolongé chaque année. Le médecin des urgences qui vous soigne va pouvoir consulter ce dossier et comprendre plus rapidement les risques liés par exemple à vos antécédents.

Que dois-je faire si, en plus de mon médecin traitant, je vais voir un spécialiste?

Demandez-lui simplement d’envoyer les informations utiles à votre médecin généraliste afin de compléter votre DMG.

Combien de belges disposent-ils d’un tel dossier médical globalisé?

Selon les statistiques de l’Inami, 71% des Belges en disposait avant la crise du COVID. Mais mais la situation dépend fort du lieu de résidence. Plus de 80% des flamands en disposent, mais seulement 58% des Bruxellois et à peu près 68% des wallons.

C’est formidable, mais je stocke quelques données médicales sur mon téléphone, pourrais-je les mettre à un endroit accessible à une ambulancier ou un médecin des urgences?

C’est tout-à-fait possible que vous ayez un iPhone ou un smartphone tournant sur Androïd.

Même si mon téléphone est verrouillé?

Oui, même s’il est verrouillé. Les services de secours n’ont pas besoin de votre code pour rentrer dans le téléphone et consulter ces données. A condition bien sûr que vous ayez rempli ces données médicales et que vous les ayez placées au bon endroit !

Comment faire en pratique?

Sur l’iPhone, vous déverrouillez votre téléphone, vous allez dans "Réglages", puis "Santé", puis "Fiche Médicale" … créez votre fiche, saisissez vos données.

Et comme y accéder sans le code?

Toujours sur l’iPhone, vous avez deux possibilités. Soit tenter de déverouiller l’appareil et de pousser sur urgence, soit faire la manœuvre pour l’éteindre et accéder aussi à cette commande urgence … et ensuite vous avez la proposition d’accéder à la fiche médicale.

Sur un Samsung tournant sur Androïd, vous devez aller dans contact, taper sur votre profil, puis sur « Informations médicales » et remplir votre fiche.

Et pour y accéder il faut faire glisser l’écran vers la droite et cliquer sur l’instruction « Appel d’urgence » pour là aussi trouver l’accès à la fiche médicale.