Spotify lance une playlist personnalisée mixant musique et actualité

Spotify, poids lourd de la musique en ligne, lance mardi un nouveau type de liste d'écoute mêlant musique personnalisée et podcasts d'actualité réalisés par plusieurs médias d'informations français, dont le quotidien français Le Monde et l'AFP.

Cette fonctionnalité, baptisée "My daily" en France, propose à chaque utilisateur une playlist "conçue pour eux par Spotify" qui rassemble "dans un seul et même moment d'écoute une sélection musicale personnalisée, et de courts podcasts d'actualité", expose le groupe dans un communiqué.

Ces derniers sont réalisés par Le Monde, l'Agence France presse (AFP), le média d'information en ligne Brut, Radio France (franceinfo et France Inter) et le réseau de podcasts Choses à Savoir, premiers partenaires de ce service.

Le mix musical est conçu "en fonction des écoutes des utilisateurs afin qu'ils puissent à la fois écouter leurs titres préférés mais également en découvrir d'autres en fonction des titres et artistes qu'ils écoutent", détaille la plateforme. Des mises à jour de la playlist sont effectuées au cours de la journée, précise-t-elle.

Trois podcasts d'actualité sont diffusés en exclusivité sur la plateforme: "L'Heure du Monde", nouveau podcast réalisé par le quotidien, qui "propose un échange avec un journaliste de la rédaction, pour un éclairage de 20 minutes sur le sujet d'actualité du jour ou un retour approfondi sur une enquête".

L'AFP lance pour sa part "Sur le fil", un nouveau format quotidien "pour saisir l'essentiel des infos du jour en France et à l'international en trois minutes, publié du lundi au vendredi dès 5h00".

Le média 100% vidéo Brut propose quant à lui, depuis janvier, "de retrouver ses témoignages et reportages les plus forts en podcast, dans un rendez-vous bi-quotidien" sur la plateforme.

Cette fonctionnalité est également disponible dans cinq pays (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, Australie, Allemagne), précise Spotify.

Numéro un mondial du streaming musical, Spotify revendique 345 millions d'utilisateurs, dont 155 millions abonnés, dans 170 marchés. Comme son concurrent français Deezer, le groupe suédois se développe de plus en plus dans l'univers des podcasts, en plein engouement autour des contenus audio de toute sorte.