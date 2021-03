L'Italie va imposer une quarantaine aux voyageurs venant de l'UE

(Belga) L'Italie va imposer une quarantaine de cinq jours aux voyageurs en provenance des pays membres de l'Union européenne (UE), ont indiqué mardi des sources au ministère de la Santé.

Tout voyageur en provenance de l'UE devra effectuer un test avant son départ, respecter une quarantaine de cinq jours, puis effectuer un nouveau test à l'issue de cette période, une mesure déjà en vigueur pour les pays hors UE, selon la même source. Cette mesure "s'applique à tous ceux qui partent et arrivent" dans la péninsule, y compris les ressortissants italiens, a précisé un responsable du ministère interrogé par l'AFP. En revanche, la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle restriction n'était pas connue dans l'immédiat, alors que le week-end de Pâques, qui démarre samedi et s'achève lundi, est traditionnellement très prisé par les touristes étrangers pour se rendre en Italie. L'essentiel de l'Italie est actuellement soumis à de sévères restrictions pour endiguer les contagions dans le cadre de la troisième vague du Covid-19 (fermeture au public des bars et restaurants, déplacements limités...). Toute la péninsule sera en outre classée en zone "rouge" (haut risque de contagion et restrictions maximales) pour le week-end de Pâques, une fête très suivie dans la péninsule qui est habituellement l'occasion de retrouvailles familiales. La pandémie a jusqu'ici fait plus de 108.000 morts dans le pays, selon le ministère de la Santé. (Belga)