Vérif' RTL info: non, les hôpitaux ne reçoivent pas de prime pour chaque décès Covid déclaré

Certains prétendent que les médecins et les hôpitaux perçoivent une prime Covid en fonction du nombre de décès lié à la pandémie. Et c'est ce qui pousserait certains soignants à "falsifier les chiffres". Alors, vrai ou faux ?



La prime accordée aux hôpitaux

Comme Philippe Boxho, vice-président de l'ordre des médecins nous le confirme, aucune prime de ce type n'est accordé aux hôpitaux ou aux médecins. Les hôpitaux ont bien reçu une aide financière de l'état, mais pas pour cette raison. L'objectif était de les aider financièrement à affronter cette crise en matière de personnel et de matériel, comme on peut le lire sur un document publié par l'INAMI en mai 2020.

La déclaration de décès Covid

Source : Sciensano

Selon cette même rumeur, certains soignants déclareraient donc des décès "Covid" quand la cause du décès est en réalité différente. Mais ce n'est pas le cas. Comme nous l'explique Philippe Boxho, il faut rappeler les différents volets que comprennent le certificat de décès. Pour bien comprendre, il faut bien différencier les volets A et C. Le volet A est destiné à l'administration communale. Il ne contient aucune information médicale sur le décès de la personne, car cela doit être protégé par le secret médical. Mais exceptionnellement, dans le cadre de la crise sanitaire, s'il y a une suspicion de Covid, il faut l'indiquer pour protéger les employés des pompes funèbres. Cela leur permet de s'équiper en conséquence pour éviter toute contamination. Cette mention "Covid 19" sert uniquement à cela. Ce volet A n'est absolument pas utilisé dans le cadre des statistiques des décès Covid. Pour ce faire, c'est le volet C qui est utilisé, avec des données beaucoup plus précises sur la cause de la mort. C'est un document utilisé uniquement par les médecins de l'institut national de statistiques.