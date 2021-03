Nouvelle carte pour les cyclistes: de nouveaux itinéraires à tester pendant les vacances de Pâques

Envie de nouvelles idées de sorties à vélo pendant les vacances de Pâques? La nouvelle carte cycliste de la province du Brabant flamand vient d'être présentée. Elle présente 150 kilomètres de chemins supplémentaires et 80 kilomètres améliorés et accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

La nouvelle carte cycliste pour la province de Brabant flamand est officiellement lancée ce mardi, annonce l'administration provinciale. Elle a été présentée à Hal, où passe l'une des deux nouvelles routes cyclistes accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le résultat sur cette nouvelle carte "est un réseau cycliste avec 150 kilomètres de chemins supplémentaires, 80 kilomètres améliorés et 100 nouveaux points de croisement", a expliqué Gunther Coppens, en charge du Tourisme pour la province.

C'est principalement la ceinture verte (Groene Gordel) qui connait le plus de changements. Depuis octobre de l'an dernier, 11.500 bornes y ont été installées ou remplacées. Les boucles thématiques sont reprises sur le réseau cycliste mais ont une nouvelle signalétique, pour que les usagers puissent les suivre depuis les points de croisement.

Deux routes accessibles aux personnes à mobilité réduite font également leur apparition sur la carte. Il s'agit de la route Sportimonium, entre Vilvorde et Zemst et d'une autre reliant Hal à Leeuw-Saint-Pierre. La province s'est équipée de nouveaux vélos adaptés (notamment pour permettre le transport des chaises roulantes) et en détient désormais six. Ils sont répartis à différents endroits à Louvain, Aarschot, Hal, Vilvorde et Zoutleeuw.

La carte cycliste coûte 7 euros en librairie, dans les bureaux touristiques ou sur le site de Toerisme Vlaams-Brabant.