Grosse affluence dans les gares: le gouverneur de Flandre occidentale appelle à ne pas se rendre à la Côte

Deux photos prises respectivement à la gare du Midi et la gare centrale de Bruxelles témoignaient d'un nombre important de voyageurs qui prenaient le train pour la Côte ce mardi matin. Nous avons aussi reçu une vidéo. "Ce matin, je suis passée par la gare du Midi et des gens étaient agglutinés en grand nombre pour partir à Knokke. Tout le monde a besoin de liberté, de prendre l'air, de respirer, de profiter du soleil... Mais quand je vois ça, ça m'énerve!", témoignait l'alerteuse via notre bouton orange Alertez-nous.

"J’étais dans la file, tous les gens étaient collés et il devait y avoir 200 personnes au moins qui attendaient de prendre un train pour la côte", raconte un autre témoin.

Cette semaine encore, le train peut être entièrement occupé. Mais à partir du samedi 3 avril, comme l'a décidé le comité de concertation le 19 mars dernier, seuls les sièges côté fenêtre pourront être utilisés dans les trains, excepté pour les moins de 12 ans.

La SNCB recommande d'opter pour d'autres destinations que la Côte, des destinations "plus calmes", rappelant que la Belgique est belle partout et qu'avec ses 500 gares, la SNCB offre de multiples destinations pour se détendre ou découvrir de beaux endroits.

"En raison du beau temps, nous constatons actuellement un nombre trop important de voyageurs dans les gares pour embarquer dans les trains à destination de la Côte. En conséquence, la SNCB déconseille fortement de se rendre à la Côte ces mardi et mercredi, et recommande d'opter pour une destination moins fréquentée", a-t-elle précisé.

La forte affluence de ce mardi matin dans les gares bruxelloises a par ailleurs contraint la SNCB à mettre en application la procédure "Stop and Go", a-t-elle confirmé sur Twitter. Cette procédure permet de maîtriser l'occupation dans les trains de la SNCB. Concrètement, si la SNCB constate qu'à une étape d'un trajet, l'afflux de voyageurs est trop important et risque de compromettre la sécurité, elle devra refuser des voyageurs dans le train concerné.

Le gouverneur de Flandre occidentale appelle à ne pas se rendre à la Côte

Le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé a appelé mardi la population à ne pas se diriger vers la Côte en raison de l'affluence dans les trains s'y rendant et dans les gares.



La fermeture des routes d'accès n'est cependant pas une option pour le moment, selon le gouverneur. "Nous constatons que la plupart des gens viennent en train."

Les mesures supplémentaires instaurées par la SNCB pour limiter la congestion sur le réseau en direction de la Côte n'entreront en vigueur que le 3 avril. La société ferroviaire a par ailleurs aussi déconseillé les déplacements vers les plages mardi et mercredi. Le baromètre d'affluence à la Côte - un outil développé par Westtoer et la province de Flandre occidentale - indiquait à 15h00 que la quasi-totalité des lieux étaient "calmes", ce qui correspond à la première des quatre catégories de fréquentation présentées par l'outil. Seules les Kleinstrand et Groeistrand d'Ostende étaient affichées comme étant "denses" (troisième catégorie). Mais la situation semble gérable, d'après le bourgmestre Bart Tommelein: "Il y a beaucoup de gens répartis sur la plage, ce qui la rend plus calme. Le trafic automobile vers Ostende n'est pas un problème non plus. À midi, nous constations un taux d'occupation de seulement 55% sur nos parkings".

À Blankenberge, les gardiens de la paix et la police surveillent la circulation. "Pour l'instant, il n'y a pas trop d'activité en ville", selon la bourgmestre Daphné Dumery. Les deux communes seront assistées par des agents supplémentaires de la police fédérale, ce soir, afin de procéder à une évacuation correcte des lieux. "La SNCB enverra également des trains vides supplémentaires à Ostende pour ramener les voyageurs chez eux", assure Bart Tommelein.