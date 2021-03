Coronavirus - Fermetures par secteur: une note chiffrée bientôt publiée annonce Frank Vandenbroucke

Selon le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit), il n'existe "jamais de preuve individuelle" qui justifie de prendre une mesure particulière - comme une fermeture - dans un secteur particulier, a-t-il indiqué mardi soir lors d'un débat d'actualité en commission Santé de la Chambre. "Une fermeture ne consiste pas à pointer du doigt les secteurs en question", a-t-il souligné.



Pour ralentir l'augmentation rapide des contaminations au Sars-CoV-2, le comité de concertation a décidé mercredi dernier de fermer à nouveau les professions de contact non-médicales, comme les coiffeurs. Les magasins dits "non-essentiels" peuvent rester ouverts, mais ne peuvent fonctionner que sur rendez-vous. Ces décisions font depuis lors débat.

Selon Frank Vandenbroucke, une note chiffrée sera bientôt publiée. Celle-ci précisera dans quels secteurs on observe le plus d'infections. "Cela joue un rôle dans le compromis à trouver entre le besoin social de garder certains secteurs ouverts et le degré de risque de maintenir ces ouvertures", a indiqué le ministre, en réponse aux questions des députés. Mais "il n'y a jamais de preuve individuelle pour une mesure particulière dans un secteur particulier", a-t-il assuré. Selon le vice-Premier ministre Vooruit, "une décision de fermeture ne consiste pas à pointer du doigt un secteur particulier. "L'approche générale est la suivante: nous réduisons les contacts là où l'on peut supposer qu'il y a le plus de contacts entre des personnes différentes et où le besoin pour notre bien-être est peut-être un peu moindre, quelle que soit la nécessité de ces activités dans d'autres circonstances. "

M. Vandenbroucke a également souligné que la situation était "extrêmement difficile" dans les hôpitaux pour le moment. "Pensons aussi à cela." Enfin, le ministre a indiqué ne pas vouloir, pour le moment, se fixer des dates pour les assouplissements. "Personne ne doute que la population aspire à la fin de cette épidémie. Mais nous savons aussi que nous devons persévérer. Nous devons nous concentrer principalement sur une bonne compréhension des raisons pour lesquelles les mesures sont malheureusement à nouveau nécessaires, sur une bonne pédagogie et un bon suivi de ces mesures."