Un chevreuil en difficulté dans la Meuse: le spectaculaire sauvetage des pompiers de Liège (PHOTOS)

Un chevreuil en mauvaise posture dans la Meuse s’est réfugié dans un conduit d’égout, avant d’être secouru par plusieurs équipes de pompiers de la province de Liège. L’animal a ensuite pu être relâché dans la nature.



© Steph Picture

Le sauvetage spectaculaire de l’animal en détresse a été partagé sur la réseaux social Facebook et confirmé par le commandant des pompiers de la zone de secours Liège zone 2. Le chevreuil essayait de s’engouffrer dans les tuyaux d’évacuation des égouts.



© Steph Picture

Les secours ont été alertés hier vers 11h30. Et plusieurs équipes et zones ont été mobilisés : les pompiers de la zone de Liège ont fait appel à des plongeurs et à l’unité spéciale ART, Animal Rescue Team, de la zone de secours Hesbaye. Un vétérinaire et son assistante sont également intervenus.



© Steph Picture

Le chevreuil a pu être sauvé, après un peu plus de deux heures d’intervention. L'animal va bien et a été relâché dans les bois.



© Steph Picture



© Steph Picture