Un après-midi remarquablement chaud mercredi

(Belga) Le temps sera ensoleillé avec parfois quelques voiles d'altitude mercredi après-midi, et les maxima seront remarquablement chauds pour la saison, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ils se situeront entre 20 ou 21°C en bord de mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne à 24 ou 25°C dans le centre du pays, voire localement 26°C. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud à sud-ouest. Au littoral, une petite brise de mer pourrait se lever en cours d'après-midi.

Ce soir et cette nuit, quelques nuages moyens ou élevés transiteront sur les régions mais le ciel restera dans l'ensemble peu nuageux. Quelques brumes pourraient également se former par endroits, notamment dans le nord-ouest du pays. Les minima seront le plus souvent compris entre 6 et 12°C, mais les températures pourraient descendre jusqu'à 0°C ou +1°C dans certaines vallées ardennaises. La journée de jeudi sera à nouveau ensoleillée mais un désagréable vent de nord à nord-est empêchera les températures de dépasser les 15°C en région côtière. Dans l'intérieur du pays, par contre, il fera encore assez chaud avec des maxima de 17 à 22 ou 23°C. Durant la nuit de jeudi à vendredi, le ciel deviendra progressivement plus nuageux. (Belga)