À Rêves, des stages ont été organisés in extremis pour occuper les enfants cette semaine: "Il fallait trouver une solution"

Cette semaine, pas d'école mais il faut quand même bien occuper ses enfants. Du coup, des stages ont été organisés à la dernière minute pour répondre à la demande des parents.

Avec l'annonce de la fermeture des écoles, les parents ont été nombreux à contacter l'ASBL Animafun si bien qu'en milieu de semaine dernière, toute l'équipe a décidé d'organiser en catastrophe un stage une semaine avant Pâques.

"On a travaillé tout le week-end pour pouvoir mettre ça en place puisque ce n'est pas le lieu de stage habituel, explique Aline Merckx, coordinatrice de l'ASBL. C'est un terrain sur lequel on va faire construire nos bureaux d'ici un mois et demi. Et donc, il fallait trouver une solution pour que les enfants puissent s'occuper, se divertir et que les parents puissent continuer à travailler".

Seuls vingt enfants répartis en deux bulles peuvent participer aux stages. L'ASBL a dû refuser énormément de demandes. Et ceux qui sont présents profitent d'être là plutôt qu'à l'école.

"C'est trop cool parce qu'à l'école, je m'ennuyais un peu. Je préfère ici, c'est plus cool, on peut faire plein de jeux et parfois on va en promenade, donc j'aime bien", témoigne un petit garçon.

"C'est mieux d'être ici, au moins tu peux jouer", ajoute un autre. "C'est trop cool et j'aime beaucoup l'organisation", dit encore une petite fille.

Des animateurs dans l'incertitude

Heureusement, avec le beau temps, toutes les activités peuvent se faire à l'extérieur. Pour les animateurs qui ont mis tout cela en place ce week-end, la situation n'est pas toujours simple à gérer.

"Ce n'est pas évident, parce qu'on fonctionne au jour le jour. Par exemple, pour la semaine prochaine, je ne sais pas trop ce que je vais faire, si je vais être appelée ou pas", explique Yasmine Boulerhchat, animatrice.

Les stages se poursuivront les deux prochaines semaines avec l'espoir qu'aucun changement ne sera annoncé.