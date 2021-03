La SNCB déconseille de se rendre en train à la Côte durant les vacances de Pâques: "Voyagez vers d'autres destinations, moins fréquentées"

"Durant les vacances de Pâques – particulièrement en cas de beau temps - la Côte et autres destinations touristiques pourraient connaitre une forte affluence, écrit la SNCB dans un communiqué écrit. C'est pourquoi, nous vous déconseillons de voyager en train vers la Côte belge et recommandons de voyager vers d'autres destinations moins fréquentées et d’éviter les endroits bondés".

La SNCB indique les renforts qu'elle mettra en place, tout en insistant sur les limites des voyages en raison de la situation sanitaire. "Chaque jour des vacances de Pâques, la SNCB déploiera plus de 300 agents de sécurité Securail et des stewards dans les grandes gares pour répartir les voyageurs entre les différents trains, écrit la SNCB. Aux heures les plus fréquentées, s'il n'y a pas assez de place dans un train à l'arrivée, l'accès aux quais pourra être interdit et les voyageurs redirigés vers un autre train, voire dans le pire des cas, ne pas pouvoir embarquer.

Plus d'informations dans quelques instants.