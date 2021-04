Ginette a disparu à Anderlecht: l'avez-vous vue?

Diffusé à la demande du parquet de Bruxelles.

Le mercredi 31 mars 2021 vers 9h30, Ginette Ballesta, une dame âgée de 79 ans, a été vue pour la dernière fois à l’hôpital Joseph Bracops situé rue Docteur Huet à Anderlecht. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.



Ginette est de corpulence mince et mesure 1m70. Elle a de longs cheveux gris. Elle se déplace difficilement et à l’aide d’une béquille.



Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon foncé, un gilet clair, une veste claire à doublure foncée et des sandales foncées.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Pour les témoignages depuis l’étranger, veuillez composer le 0032 2 554 44 88.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu