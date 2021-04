Un jeune de 22 ans perd la vie dans un accident à Amay

Un motard âgé de 22 ans a perdu la vie, mercredi après-midi, à la suite d'un accident de circulation impliquant une voiture à Amay (province de Liège), ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco.



La collision entre la voiture et la moto s'est produite peu avant 16h30 sur la chaussée de Tongres. Sur place, la zone Hemeco a reçu le soutien de l'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne mais le jeune motard n'a pas survécu à l'accident. Le parquet de Liège s'est rendu sur les lieux et une enquête est en cours afin de déterminer les causes précises de l'accident.