Andrée a disparu à Petit-Fays mercredi: avez-vous vu cette dame âgée de 65 ans ?

Le parquet de Namur nous demande de diffuser l'avis de recherche concernant Andrée Tilmant. Le mercredi 31 mars vers 14h00, cette dame âgée de 65 ans a été vue pour la dernière fois près de l’église située à Petit-Fays – entité de Bièvre. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Andrée est de corpulence normale, mesure 1m60 et a de longs cheveux gris. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon à motif floral et une veste beige.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu