Il y avait des poissons d'avril dans nos journaux ce jeudi: les aviez-vous repérés ?

Quelques nouvelles insolites se sont glissées dans les pages des journaux francophones ce jeudi. Voici un petit tour d'horizon des poissons d'avril les plus évidents.

La DH met à l'honneur l'une des figures clés de la lutte contre le coronavirus en Belgique, le porte-parole interfédéral Covid, Yves Van Laethem. Le journal annonce que ce "nouvel expert scientifique de choc" est la nouvelle recrue de l'émission dominicale de RTL-TVI "Mariés au premier regard". De plus en plus critiquée pour ses échecs à former des couples durables, la production de la chaîne privée réagit et appelle à la rescousse le professeur en maladies infectieuses. Celui-ci aurait "décelé une faille dans le modèle scientifique qui régit les tests que passent les candidats de l'émission" et estime "pouvoir améliorer l'efficacité de 'l'algorithme de l'amour'".

La cohue vers la Côte belge a pour sa part inspiré La Libre, qui détaille l'opération "Terug in t'kot" adoptée par le fédéral, en concertation avec la Région flamande, afin de "précipiter le retour des touristes chez eux". L'autoroute E40 serait ainsi mise en sens unique dès ce jeudi 1er avril, jusqu'au mardi 6 avril compris afin de permettre aux touristes de revenir de la mer. Par contre, afin d'empêcher d'autres de s'y rendre, l'autre sens serait entièrement réservé aux cyclistes.

Dans les journaux de Sudpresse, on apprend que le milieu offensif du Standard de Liège, Mehdi Carcela, a été enrôlé à la Défense.

Les Éditions de l'Avenir se sont quant à elles amusées avec un poisson d'avril pour chaque édition. Le Courrier de l'Escaut rapporte ainsi qu'à Péruwelz, pour une canette vide ramassée, vous recevez une canette pleine. L'Avenir Huy-Waremme titille le communautarisme belge avec une 85e édition de la Flèche wallonne qui se déroulera... en Flandre. Du côté de l'Avenir du Luxembourg, on fait la part belle aux Zadistes, qui ont changé de combat. Les militants écologistes, qui se battaient contre un projet de parc d'activités économiques sur le site de l'ancienne sablière de Schoppach, sont désormais mobilisés sur le site du nouvel hôpital à Houdemont, prévu dans le plan Vivalia 2025. Les Zadistes auraient fait savoir dans un communiqué que l'intercommunale devait abandonner Vivalia 2025 et que leur action irait au finish.