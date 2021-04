Il avait tenté de tué sa mère à coups de marteau à Namur: il risque 6 ans de prison

Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel une peine de prison de 6 ans à l'encontre d'un homme né en 1980 accusé d'une tentative de matricide à Namur le 17 septembre 2019.



Alors que sa mère née en 1946 lui a signifié son expulsion de son domicile à cause de faits d'intimidation, des menaces et de harcèlement, le prévenu lui a asséné un coup de marteau à la tête avant de la frapper aux jambes et de lui donner un deuxième coup à l'arrière de la tête.

L'avocate de la victime, constituée partie civile, réclame un euro à titre provisionnel. Absent à l'audience, le prévenu est en aveux des coups mais nie toute intention homicide. Le substitut Seminara a requis une peine de 6 ans de prison. Jugement le 29 avril.