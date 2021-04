Yes we plant: lancement d'un programme opérationnel et de ses 26 actions prioritaires

(Belga) Le gouvernement wallon a lancé, ce jeudi, le programme opérationnel visant à planter, d'ici la fin de la législature, 4.000 km de haies et/ou un million d'arbres afin de renforcer le maillage écologique et protéger la biodiversité .

Ce programme opérationnel comprend 26 actions prioritaires, dont le lancement d'un service externe de Facilitateur et Conseill'haies, pour prospecter, aider, accompagner à planter durablement. Un appel à projets de soutien à des structures locales et territoriales d'entretien des haies, avec un focus sur le développement de filières locales de valorisation des tailles de haies, est également prévu, tout comme d'importants projets de plantations sur le foncier de la Région, en particulier le long des voiries régionales. Le programme opérationnel prévoit en outre un soutien à la production de plants wallons certifiés, permettant la reconnaissance et l'accompagnement du secteur des pépiniéristes. Ce programme doit permettre de monter en puissance rapidement et d'atteindre les objectifs du gouvernement, a souligné la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. "Après le triplement du budget de subvention à la plantation, le lancement d'une campagne de communication et la structuration du secteur de la production de plants à travers un marché de cultures en vue de prévenir les pénuries, ce programme opérationnel apporte des réponses complémentaires afin de booster les plantations d'arbres et de haies en Wallonie", a-t-elle enfin résumé. (Belga)