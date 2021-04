Coronavirus - Couleur Café n'aura pas lieu non plus en 2021

(Belga) Le festival Couleur Café à Bruxelles est annulé pour la deuxième année consécutive à cause de la crise sanitaire. Les organisateurs ont pris cette décision en raison d'un manque de clarté et de perspectives pour les prochains mois. Ils comptent relancer l'événement lors de la prochaine édition en juin 2022.

Organiser un festival de trois jours pour plus de 70.000 personnes demande des mois de préparation. Mais les organisateurs sont confrontés aux mêmes incertitudes que l'année dernière sur la tenue d'un tel événement. "Nous, le secteur des festivals et de la culture, n'avons toujours reçu aucune directive, aucun conseil, aucune perspective de la part du gouvernement", indiquent les responsables de Couleur Café. Le calendrier désormais serré et la situation sanitaire actuelle ne permettent pas aux organisateurs de mettre en place un festival à part entière. Les détenteurs de billets seront personnellement informés, mais les tickets des éditions 2020 et 2021 resteront valables pour Couleur Café 2022. "Nous avons sérieusement envisagé de reporter le festival à une date ultérieure cet été ou de l'organiser dans une formule limitée, mais cela s'est également avéré impossible financièrement et artistiquement", ajoutent les organisateurs. L'équipe de Couleur Café travaille cependant sur une alternative à plus petite échelle avec un nouveau concept. (Belga)