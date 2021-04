Des dizaines de policiers blessés dans l'évacuation du bois de la Cambre hier soir: le président du syndicat SLFP police est "outré et révolté"

Plusieurs dizaines de policiers, sept chevaux de la police et huit manifestants ont été blessés jeudi lors de l'évacuation du bois de la Cambre, selon le dernier bilan de la soirée donné par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Il y a eu en outre 22 arrestations, dont 18 administratives et quatre judiciaires.

Le président du syndicat SLFP police Vincent Gilles a réagi à la suite de ces affrontements. "Je suis outré et révolté", s'est-il exclamé au micro de Bel RTL ce vendredi matin. "On a le droit de trouver que les mesures Covid sont stupides, illégales et fatigantes au bout d'un an mais on n'a pas le droit de frapper sur des policiers qui ne font que rappeler, généralement le plus diplomatiquement possible, ces règles qui sont difficiles à vivre pour toute la population belge. A-t-on idée de frapper son facteur parce qu'il emmène une facture à payer ? Non!", a-t-il ajouté.

La police locale estime qu'il y avait entre 1.500 et 2.000 personnes rassemblées au bois de la Cambre, ce qui contrevenait aux mesures sanitaires. L'événement La BOUM avait été posté sur les réseaux sociaux pour proposer aux internautes de se rendre à un faux festival de musique organisé gratuitement dans le bois de la Cambre. La police de Bruxelles-Ixelles a ouvert une enquête pour identifier les organisateurs.

Il fallait une ordonnance pour interdire cet accès

Vincent Gilles regrette un très lourd bilan au sein des forces de l'ordre. À la suite de cet incident, des enseignements vont devoir être tirés, assure-t-il. Celui-ci aurait-il être pu évité? Ce point devra être étudié par les autorités, indique le président du syndicat SLFP police. "Moi-même qui ne suit pas sur les réseaux sociaux toute la journée, je savais qu'un poisson d'avril tournait et allait ramener des gens au Bois de la Cambre. Il fallait une ordonnance pour interdire cet accès", souligne-t-il.

Pour le bourgmestre Philippe Close, il n'y a pas eu de manque d'anticipation. "J'invite le syndicat à regarder le nombre de policiers présents dans le Bois de la Cambre. Si ça ce n'est pas une anticipation, je ne sais pas ce que c'est", a-t-il souligné au micro de Bel RTL ce vendredi.