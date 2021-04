2020, année noire pour le tourisme wallon: près d'un salarié sur deux a été mis en chômage temporaire

L'invitée de la Matinale de Bel RTL ce vendredi à 7h50 était Valérie De Bue, ministre wallonne du Tourisme et de la Fonction publique. Elle a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley.

2020 a été une année noire pour le tourisme wallon, estime Valérie de Bue, la ministre wallonne du Tourisme, qui amène quelques chiffres qui témoignent de réelles difficultés pour le secteur, ce matin dans la Matinale de Bel RTL. En 2020, le chiffre d’affaire total aurait dû, hors d’un contexte de pandémie, dépasser les 2 milliards d'euros, or il s’élève à 1 milliard. "C’est un secteur qui est très impacté, c’est aussi un secteur très contrasté, puisque vous avez le tourisme intérieur qui a pu un peu amortir le choc par des vacances d’été. Le tourisme émetteur, lui, avec le secteur des voyagistes, des autocaristes, a été frappé de plein fouet par la crise".

La ministre libérale estime que ces indicateurs démontrent qu’il faut aider ce secteur : "Le gouvernement a pris toute une série de mesures de soutien pour ce secteur en particulier. Le ministre de l’Economie, Willy Borsus (MR), a mis un plan sur la table pour les secteurs spécifiques, dont notamment les voyagistes et les autocaristes. Au niveau du tourisme, nous nous sommes mobilisés pour aider le secteur à passer le secteur de la crise".

Pratiquement un salarié sur deux a été mis en chômage temporaire, soit trois fois plus que la moyenne wallonne. "Il y a un troisième plan de soutien pour le tourisme reconnu en Wallonie qui est mis en œuvre ces jours-ci. Les hébergements de plus de dix personnes sont contactés directement pour pouvoir avoir accès à ces aides, qui varient entre 2500 et 5500 euros en fonction de la capacité". Les formulaires sont partis, selon la ministre.

Des aides sont également prévues pour les attractions, qui n’ont pas pu rouvrir, puisque le plan plein air n’a pas pu démarrer au premier avril. "J’espère aussi qu’on va se mobiliser pour promouvoir ces activités qui ont l’avantage d’être encadrées, puisque ce sont des activités où on limite le nombre de visiteurs, avec toutes les mesures sanitaires, et c’est aussi indispensable pour la santé mentale".

Revoir l'interview dans son intégralité: