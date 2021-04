Prévisions météo: voici ce qui nous attend pour cette première semaine de vacances de printemps

Aujourd'hui, le temps sera sec et assez ensoleillé, sauf sur le flanc nord de Ardenne et par endroits aussi en moyenne Belgique où il faudra d'abord composer avec des champs de nuages bas qui se dissiperont progressivement. Dans le courant de l'après-midi, le ciel pourrait toutefois devenir plus nuageux à partir du nord-ouest. Il fera sensiblement plus frais que les jours précédents avec des maxima de 7 ou 8 degrés à la côte ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne à 12 degrés en Lorraine belge, avec de 10 ou 11 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur nord à nord-est.

Ce soir et cette nuit, malgré quelques éclaircies, les nuages seront nombreux et pourraient même localement être porteurs de l'une ou l'autre averse, notamment au littoral ainsi qu'en Ardenne où elles prendront un caractère hivernal sur les hauteurs. Dans les autres régions, le temps restera le plus souvent sec. Les minima se situeront entre 0 et 3 degrés en haute Belgique et entre +3 et +6 degrés ailleurs. Le vent de nord sera modéré dans l'intérieur des terres et toujours assez fort à la mer.

Samedi, la nébulosité sera variable, à parfois abondante dans le nord-ouest du pays, et le temps généralement sec. Sous un vent de nord à nord-est toujours bien présent, les températures resteront comprises entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11 ou 12 degrés en Campine. Durant la nuit suivante, les éclaircies reprendront le dessus et on notera un risque de petites gelées, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse.

Dimanche, le temps restera sec et deviendra calme avec des éclaircies et des champs nuageux. En matinée, les champs de nuages bas ou les bancs de brouillard, éventuellement givrant en Ardenne, pourraient être tenaces. Les maxima seront compris entre 8 et 12 degrés. Le vent sera faible sans direction précise. A la mer, il deviendra modéré de sud-ouest en cours de journée.

Lundi, une zone de pluie traversera notre pays du nord-ouest vers le sud-est avec un risque de neige ou de neige fondante en Ardenne. A l'arrière, des averses arriveront depuis le nord-ouest et elles pourraient également prendre un caractère hivernal en moyenne Belgique. En basse Belgique, il s'agira le plus souvent de pluie ou de grésil. Le vent sera modéré à parfois assez fort d'ouest à nord-ouest dans l'intérieur des terres et assez fort à fort au littoral de secteur nord-ouest. Les températures ne dépasseront plus les 1 à 6 degrés. La nuit suivante, il fera froid avec des minima autour de 0 degré dans le centre. Le risque d'averses hivernales s'étendra du coup jusqu'en plaine.

Mardi, l'atmosphère reste très fraîche et instable. De nouvelles averses ou giboulées se développement sur le pays avec toujours un risque de neige ou de neige fondante en Ardenne. Ailleurs, il s'agira de pluie ou de grésil. Maxima de 0 à 5 degrés. Le vent de nord-ouest restera bien présent. La nuit suivante, il gèlera pratiquement partout dans l'intérieur des terres.

Mercredi, ce temps instable et assez frais devrait encore se poursuivre. Des nouvelles averses, parfois hivernales en Ardenne, se développeront à nouveau par endroits. Quelques belles éclaircies sont aussi possibles. Maxima de 0 à 8 degrés. La nuit suivante, on prévoit à nouveau des gelées dans la plupart des régions.

Jeudi, la nébulosité augmenterait rapidement et une nouvelle zone de pluie devrait traverser le pays d'ouest en est. Le vent de sud-ouest serait assez soutenu. Les températures seront proches de 7 degrés dans le centre du pays.