L'arrêt sera rendu le 20 mai à 09h00 sur l'explosion rue Léopold à Liège

(Belga) La cour d'appel de Liège a terminé vendredi l'examen du dossier des faits relatifs à l'explosion d'une maison de la rue Léopold à Liège, en 2010. Une dernière brève audience a été consacrée aux dernières répliques des différentes parties. L'arrêt sera prononcé le 20 mai à 09h00.

L'explosion de la rue Léopold était survenue à Liège la nuit du 26 au 27 janvier 2010. Elle avait provoqué l'effondrement de l'immeuble concerné et l'effondrement partiel d'un immeuble voisin durant les opérations de secours. Parmi les décombres, les corps de 14 personnes avaient été découverts. La catastrophe avait aussi fait 19 blessés. Quatre prévenus doivent répondre d'homicide involontaire, par défaut de prévoyance et de précaution, sur ces 14 personnes ainsi que de coups et blessures involontaires, par défaut de prévoyance et de précaution, commis sur 19 personnes. Des sanctions allant de la reconnaissance de culpabilité à 14 mois de prison avec sursis ont été requises par le parquet général. Vendredi, la cour a entendu les dernières interventions des différentes parties lors des répliques et a ensuite fixé la date du prononcé de sa décision. Cet arrêt sera rendu le 20 mai à 09h00. (Belga)