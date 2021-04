Patrick Richard, un chanteur chrétien au succès d'enfer

Son nom n'est pas connu, mais son succès est planétaire : Patrick Richard, 61 ans, est un auteur-compositeur chrétien qui chante sa foi et "ce qui rend heureux", avec des reprises dans le monde entier et des millions de vues sur internet.

Sur tous les continents et jusqu'aux îles Marquises, des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes entonnent avec passion depuis près de 40 ans ses airs. Il est l'une des grandes voix françaises de l'Evangile.

"J'ai des millions de vues sur internet", s'enthousiasme l'homme à la chevelure blanche entourant un crâne dégarni et au regard doux cerclé de lunettes, conscient cependant que ses textes l'emportent sur sa personne.

"Un chanteur de variété, on connaît son nom mais pas ce qu'il chante, moi on ne connaît pas mon nom, mais on connaît mes chansons", se plait à dire celui qui est né un 15 novembre 1959 au Sénégal, où son père, gendarme, a travaillé pendant quelques années.

"Ce qui est important, c'est de dire ce qui rend heureux", assure-t-il lors d'un entretien à l'AFP dans sa coquette maison d'un quartier résidentiel de Brest, où il s'est installé avec sa femme, institutrice, en 1986.

Et c'est en chantant de son timbre mélodieux, accompagné de sa guitare, "les belles choses de ce monde" que ce père de quatre enfants, dont l'aîné est adepte de heavy métal, dit sa foi.

"Par toutes les montagnes et toutes les vallées, Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, Par le blé en épis, je veux crier, Mon Dieu, tu es grand, tu es beau", chante Patrick Richard dans le tube planétaire "Psaume de la Création", repris et traduit sur tous les continents et dont une vidéo, postée sur You Tube, affiche plus de 13 millions de vues.

- "Nuit de colère" -

C'est lors d'une "nuit de colère" de novembre 1984 que le jeune Patrick, timide et bègue, écrit ce texte qui loue "la beauté de la Création".

Il a alors 25 ans et cherche à dompter ses démons après avoir été blessé dans son amour-propre pour une histoire de chanson commandée par un mouvement de jeunes catholiques mais finalement refusée.

Alors qu'il bout, il tombe sur des passages du Cantique de Frère Soleil écrit par Saint François d'Assise vers 1225. Un déclic se produit. Le chant religieux, qui remercie Dieu pour des "créations" telles que l'eau ou le feu, l'incite à faire abstraction de sa colère pour mieux voir "tout ce qui est beau".

Cette nuit changera le cours de sa vie. Un an plus tard sort son premier 33 tours. Suivront trois autres vinyles, puis trente-trois albums, dont le dernier, "Le paradis sur terre" sorti fin 2020. "Le +Psaume de la Création+ est ma carte de visite", s'amuse son auteur.

Au début des années 1990, Patrick Richard finira par abandonner son métier d'assistant social, qui aura forgé sa grande sensibilité humaine et sociale, pour embrasser à plein temps sa carrière naissante d'artiste.

Depuis, celui qui se dit en harmonie avec les appels du pape François dans son encyclique à tonalité écologique et sociale "Laudato Si" (loué sois-tu) - titre de son dernier tube -, a donné des concerts un peu partout dans le monde, chanté dans de très nombreux établissements scolaires privés, monté des chorales, animé des messes et des mariages, et même chanté pour le PCF sur la dalle d'Argenteuil dans les années 2000.

"Il veut faire passer ses messages et il y arrive. Ses chansons sont entraînantes et ne laissent pas indifférent", loue Florence Le Fraillec, membre d'une paroisse de Brest, à propos du chanteur qui continuera, "tant qu'il y a de la passion, à aller à la rencontre des gens".