Météo: voici les prévisions pour ce week-end de Pâques

Ce soir et cette nuit, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, parfois encore assez nombreux, notamment dans le nord-ouest du pays où quelques gouttes ne seront pas exclues. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard, givrant en Ardenne, pourront également se former. Les minima varieront entre -2 degrés dans certaines vallées ardennaises et +6 degrés en bord de mer. Le vent deviendra faible à modéré de secteur nord ou de direction variable dans l'intérieur du pays. Au littoral, il sera plutôt modéré de nord à nord-est.

Demain dimanche, le temps sera généralement sec avec des éclaircies et des champs nuageux, qui pourraient temporairement devenir plus nombreux à la mi-journée, du moins au nord du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, le temps devrait être plus ensoleillé une fois que la grisaille matinale se sera dissipée. Les maxima seront compris entre 6 degrés dans les cantons de l'Est et 12 degrés en Lorraine belge. Le vent faible, et modéré à la mer, reviendra du secteur nord à l'ouest.