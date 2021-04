Rossel investit 19 millions dans la start-up bruxelloise AppTweak

(Belga) Le groupe de médias Rossel a investi 19 millions d'euros dans AppTweak, une start-up bruxelloise spécialisée dans le référencement des applications, rapporte samedi L'Echo.

AppTweak, cofondée en 2014 par son CEO Olivier Verdin, vient de lever 23 millions de dollars. Elle compte dans ses clients des noms comme Uber, Adobe et Booking, détaille le quotidien économique. L'ambition d'ici 2025 est de multiplier par cinq le chiffre d'affaires, qui a progressé de 100% en 2020 pour atteindre 4,5 millions d'euros. "Pour cela, le plan prévoit de passer de 47 à 180 travailleurs en trois ans", explique Olivier Verdin. "La partie technologie restera ici. On conserve aussi un pôle commercial à Bruxelles pour l'Europe. On va toutefois ouvrir plusieurs bureaux à l'étranger. Les premiers seront en Asie." Avec cette opération, Rossel devient actionnaire majoritaire (75%). Les autres 25% restent dans les mains du CEO et du management. (Belga)