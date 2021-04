Météo - Quelques éclaircies sur l'est du pays

(Belga) Le temps sera généralement sec samedi après-midi, sous une nébulosité variable à abondante avec des éclaircies probablement plus nombreuses sur l'est du pays, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés localement en plaine, sous les éclaircies. Vent généralement modéré de nord­-nord­-est, revenant au nord. A la mer, il sera parfois assez fort.

Samedi soir et en première partie de nuit, des éclaircies se développeront par endroits. Après minuit, les nuages se feront plus nombreux à partir du nord, mais le temps restera généralement sec. Risque local de formation de brume ou d'un banc de brouillard, givrant en Ardenne. Minima entre ­2 degrés en haute Ardenne et + 6 degrés à la côte. Le vent sera généralement modéré de secteur nord devenant faible en cours de nuit. A la côte et dans l'extrême sud du pays, il restera modéré. Dimanche, il y aura toujours pas mal de nuages malgré quelques éclaircies, surtout l'après­-midi. Maxima de 6 à 11 degrés. (Belga)