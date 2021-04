La fameuse "règle de la fenêtre" est en vigueur: voici ce que cela donne dans les trains en direction de la côte

C'est à présent en vigueur: les passagers de plus de 12 ans devront s'asseoir près des fenêtres dans les trains de la SNCB en direction de la côte. Une règle bien respectée, ce samedi, pour son premier jour d'application.

Pour éviter une saturation des trains et donc une fréquentation dangereuse, la SNCB a été contrainte d'instaurer une nouvelle règle: celle de la fenêtre. Concrètement, depuis ce matin, les personnes de plus de 12 ans ne peuvent plus s'asseoir qu'aux places près des fenêtres dans les trains qui prennent la direction de la côte. Les enfants plus jeunes peuvent en revanche s'asseoir à côté des parents. Le tout sera d'application jusqu'à la fin des vacances de Pâques, soit jusqu'au 18 avril, avec application aussi le weekend du 24-25 avril.

La règle entrait officiellement en vigueur ce matin. Au programme, dans les trains vers la côte, un contrôle renforcé afin de s'assurer que tout le monde respectait bien la mesure. La police a aussi fait ses rondes pour veiller au respect du port du masque. Visiblement, tout le monde avait bien compris, alors que l'affluence, elle, a chuté drastiquement.

Il faut dire que cette mesure doit faire baisser de 50% le taux de fréquentation des trains vers la côte. D'autres petits ajustements sont prévus. "Les groupes de plus de quatre personnes ne sont pas autorisés. Nous demandons aussi de ne pas embarquer avec des vélos classiques ou électriques, par contre c'est OK pour les vélos pliables. Nous en appelons à la responsabilité collective pour que tout se passe au mieux. Il faut éviter les destinations trop courues pendant les congés de Pâques", précise Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB.

Le message est passé.