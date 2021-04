L'homme armé d'un couteau à Molenbeek-Saint-Jean s'est finalement rendu à la police

(Belga) Les policiers de la zone Bruxelles-Ouest ont pu convaincre, samedi vers 20h00, au bout de neuf heures de négociations, un individu armé d'un couteau de sortir de son appartement. Vers 11h00, la police avait été appelée sur place, boulevard Mettewie à Molenbeek-Saint-Jean, pour une dispute dans la sphère privée. La victime avait pu sortir et être prise en charge par les services de police mais le suspect, armé d'un couteau, s'était retranché dans l'appartement.

"Les policiers ont finalement convaincu le suspect d'ouvrir sa porte et ils ont pu le maîtriser sans beaucoup de difficultés. Ils l'ont désarmé et l'ont privé de liberté", a déclaré Caroline Vervaet, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest. "Le suspect va maintenant être transféré à notre commissariat pour y être entendu et être mis à disposition du parquet de Bruxelles", a-t-elle ajouté, précisant que ce sera au parquet de communiquer éventuellement sur les circonstances des faits. "Les habitants des appartements voisins, qui avaient été évacués, ont pu regagner leur logement. Il n'y a eu aucune personne blessée", a encore précisé Caroline Vervaet. Les forces de l'ordre de la zone de police Bruxelles-Ouest sont intervenues en nombre samedi en fin de matinée, au niveau d'une habitation du boulevard Mettewie à Molenbeek-Saint-Jean. La police a été appelée pour une dispute dans le cadre de la sphère privée d'un foyer. (Belga)