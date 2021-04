Inde: la superstar de Bollywood Akshay Kumar testé positif au Covid-19

L'une des plus grandes stars de Bollywood, Akshay Kumar, a annoncé dimanche avoir été testé positif au Covid-19, devenant la dernière célébrité indienne à avoir contracté le virus au moment où le pays fait face à une nouvelle hausse des cas.

L'Inde a enregistré 93.249 nouvelles contaminations dimanche, selon les chiffres du ministère de la Santé, soit la plus forte hausse depuis septembre, portant le nombre de cas connus à près de 12,5 millions.

"Je voudrais vous dire que, ce matin, j'ai été testé positif au Covid-19", a tweeté l'acteur de 53 ans, indiquant qu'il était en quarantaine à domicile.

L'an dernier, M. Kumar avait déclaré boire quotidiennement de l'urine de vache pour rester en bonne santé, une pratique qui aurait des vertus médicales, notamment contre le coronavirus, selon certains Hindous.

Les contaminations quotidiennes dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants sont en hausse depuis début février. Elles étaient alors passées sous la barre des 9.000, après avoir atteint un pic de près de 100.000 en septembre.

L'Inde a enregistré le troisième plus haut chiffre mondial de contaminations derrière les Etats-Unis et le Brésil, bien que le taux de contamination rapporté à la population et le nombre de décès soient considérablement moindres.

L'Etat du Maharashtra, où se situe Bombay, la capitale financière, est depuis quelques semaines le plus touché du pays.

Samedi, la mégapole de 20 millions d'habitants a enregistré le nombre le plus élevé de cas en une seule journée, avec 9.090 nouvelles contaminations.

Avant la journée de dimanche, l'Inde avait enregistré plus de 456.000 cas au cours des sept derniers jours, soit une hausse de 37% par rapport à la semaine précédente, selon une base de données de l'AFP.

Au Bangladesh voisin, les autorités ont annoncé la mise en place d'un confinement à partir de lundi, le pays étant également confronté à une forte augmentation du nombre de cas.

Vendredi, il a annoncé 6.830 nouveaux cas quotidiens, soit le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, ce qui porte le total des personnes porteuses du virus à plus de 630.000.

Les transports publics devraient être à l'arrêt mais les usines resteront ouvertes, a affirmé le gouvernement samedi soir.