Pour Bart De Wever, fermer les écoles était une "incroyable erreur"

Le président de la N-VA et bourgmestre d'Anvers Bart De Wever estime que la fermeture des écoles était "une incroyable erreur", surtout au vu de ce qu'il s'est passé cette semaine dans le bois de la Cambre, a-t-il déclaré dimanche sur VTM.



"Quand je vois les images de la semaine, je pense que fermer les écoles était une incroyable erreur." Selon lui, cela a poussé les jeunes dans la rue, à se réunir et à faire la fête. "Nous avons vraiment besoin de perspectives. Les jeunes ne croient plus en rien", a-t-il poursuivi. Il a également critiqué le Premier ministre Alexander De Croo, qui crée de l'anxiété, selon lui. Le bourgmestre d'Anvers a réitéré sa demande d'ouvrir les terrasses.

Faire retomber la pression des contaminations

Le Comité de concertation avait décidé le 24 mars dernier de suspendre les cours de tous les niveaux d'enseignement du 29 mars au 2 avril. Les différents gouvernements du pays comptent sur cette "pause pascale" pour, durant le congé de printemps, faire retomber la pression des contaminations, même si leur croissance n'est pas exponentielle.

L'objectif est de pouvoir rouvrir l'enseignement le 19 avril, si possible entièrement en présentiel pour le niveau secondaire. Des examens peuvent toutefois avoir lieu durant la semaine précédant les vacances de Pâques.