D’où vient l’agneau que vous êtes nombreux à consommer à Pâques?

Ce midi, sur votre table, il y a peut-être le traditionnel agneau de Pâques. Une viande relativement peu consommée le reste de l'année. Le Belge en mange en moyenne 1kg par an. Mais savez-vous d'où elle provient et comment ces animaux sont élevés?

Si vous achetez de l'agneau en grande surface, vous pourrez constater qu'il provient d'Irlande, du Royaume-Uni ou de Nouvelle-Zélande mais très peu de Belgique. 83% de l'agneau consommé chez nous vient de l'étranger. C'est lié au faible nombre de producteurs belges. "Avant la Première Guerre mondiale, il y avait plus de moutons que de vaches dans la province du Luxembourg. Mais petit à petit la production bovine a pris le dessus. On a parlé de vache du pauvre pour le mouton, car ce sont des plus petits animaux et les agriculteurs sont plus tournés vers la vache à cette époque", a expliqué Christel Daniaux du secteur Ovin-Caprin au collège des producteurs.



Depuis 2010, le nombre d'éleveurs professionnels a augmenté de 50% grâce à des jeunes qui s'intéressent de nouveau à cette filière. Antoine, 29 ans, en fait partie. "En 2009, quand je suis sorti de l'école, c'était la crise laitière (...) ça m'a trotté dans la tête. Je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve une autre spéculation que la traite qui était sur la ferme familiale", a raconté Antoine Mabille, éleveur de moutons.



Le jeune homme s'est donc dirigé vers l'agneau, moins cher en investissement et plus rentable. Mais l'agneau reste une viande occasionnelle pour le Belge qui n'en mange que 1kg par an, soit 1,5% de sa consommation totale de viande.



C'est lié à son prix, mais aussi au cliché du bébé agneau. "C'est malheureux qu'on doive les faire tuer, car ils sont tellement beaux", a dit une cliente de magasin. Pourtant, un agneau n'est pas vraiment un bébé. "L'agneau qui vient de naître fait 3 à 5 kg et ce n'est pas absolument pas cela qu'on mange", a précisé Christel Daniaux du secteur Ovin-Caprin au collège des producteurs.



La Wallonie compte aujourd'hui 500 éleveurs professionnels de moutons, mais seuls 41 d'entre eux en font l'activité principale.