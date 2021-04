Opération anti-drogue à Visé : 55 véhicules contrôlés

(Belga) Une opération anti-drogue a été organisée samedi à Visé (province de Liège), à proximité de la frontière des Pays-Bas, a indiqué la porte-parole du SPF Finances Florence Angelici, confirmant une information de RTL Info. Vingt-cinq agents des douanes et 2 maîtres-chiens ont contrôlé 55 véhicules.

Les contrôles en tout genre ont eu lieu durant tout l'après-midi de samedi sur la E25, entre Maastricht et Liège, et à d'autres endroits. Une opération qui visait tant la détention de stupéfiants que d'autres manquements et qui a débouché sur des résultats probants. « Nous effectuons régulièrement ce genre d'opération, mais souvent en plus petit nombre. Samedi, les automobilistes suspects étaient sélectionnés en amont. Sur les 55 contrôles effectués, cinq PV pour détention de stupéfiants ont été dressés, quatre véhicules roulant au diesel rouge ont été découverts et quatre amendes pénales ont été données », précise Florence Angelici. Une voiture a en outre été saisie après que des propriétaires ont refusé de payer leur amende. Avec 13 véhicules en infraction, la porte-parole du SPF Finances est satisfaite des chiffres enregistrés samedi. (Belga)