Villers-le-Bouillet: une maison détruite par un incendie

Un incendie s'est déclaré dimanche dans une habitation de Fize-Fontaine, dans la commune de Villers-le-Bouillet (province de Liège), ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco. L'habitation est inhabitable.

Les hommes du feu ont été appelés à 14h38 alors que l'incendie se propageait dans le bâtiment. Les secours ont pu éviter que la maison mitoyenne ne soit touchée par les flammes, mais les dégâts sont importants et l'intérieur de la maison est détruit. Selon les pompiers, restés environ 3 heures sur place, la cause serait liée à une bougie restée allumée. L'occupante des lieux, absente lors du départ de feu, a été emmenée à l'hôpital par précaution et sera relogée par le CPAS de la commune de Villers-le-Bouillet.