Gironde: feu de forêt maîtrisé, environ 300 hectares de pins détruits

Environ 300 hectares de forêt, de pins principalement, ont été détruits depuis samedi en Gironde dans un incendie qui a été "maîtrisé" dimanche après-midi, et a mobilisé jusqu'à 160 pompiers et trois avions bombardiers d'eau, ont indiqué les secours.

Une soixantaine de pompiers, et une douzaine de véhicules de lutte contre le feu allaient poursuivre dimanche soir surveillance et traitement de l'incendie, d'origine encore indéterminée, qui s'était déclaré vers 16H30 sur le secteur d'Avensan dans le Médoc, à près de 40 km au nord-ouest de Bordeaux, a précisé à l'AFP le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

La lutte contre le feu a mobilisé au plus fort de l'action samedi soir plus de 160 pompiers, appuyés notamment par deux Canadairs et un bombardier d'eau Dash, qui ont effectué une quarantaine de largages dimanche.

Fixé dimanche matin, le feu d'une lisière de 10 km a été maîtrisé vers 17H30, et les pompiers s'attachaient à prévenir d'éventuelles reprises, dans des "poches vertes" de végétation à l'intérieur du périmètre. Samedi, le feu avait donné du mal aux pompiers, progressant rapidement sur un axe Nord-Sud, aidé par un fort vent de nord, nettement plus faible dimanche.

Aucune habitation n'a été menacée ni d'évacuation réalisée par les pompiers.

Une enquête de gendarmerie devra déterminer l'origine de l'incendie, qui aurait pris à proximité d'une route, selon une source proche de l'enquête.

L'incendie d'Avensan est le premier feu de forêt important de l'année en Gironde, dont la moitié de la superficie est recouverte de forêt, et qui abrite une grande partie des Landes de Gascogne, le plus vaste ensemble forestier exploité d'Europe avec près d'un million d'hectares.

La Gironde est de fait le premier département français en nombre de départs de feux, avec près de 1.000 par an en moyenne, mais des surfaces détruites (autour d'un millier d'hectares en moyenne totale) relativement faibles en proportion, selon des chiffres de la préfecture.

Jusqu'à 94% des feux de forêt sont liés à l'activité humaine, qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle, le reste étant lié à la foudre, selon des données de l'association régionale de Défense des forêts contre les incendies (DFCI) Aquitaine, qui associe communes, sylviculteurs, propriétaires forestiers.