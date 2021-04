Thuin: un nouveau centre de vaccination de proximité ouvre ses portes

Quatre nouveaux centres de vaccination de proximité ouvrent leurs portes aujourd'hui en Wallonie. Le but est évidemment d'éviter de longs déplacements aux personnes vaccinées, mais aussi leur offrir un cadre plus familier que les grands centres. L'une de nos équipes s'est rendue dans le centre de Thuin, en province de Hainaut, pour le RTL INFO 13h.

Annie, âgée de 80 ans, va recevoir la première dose du vaccin. Agréable surprise pour elle, c'est son médecin traitant qui fait l'injection. "Je suis contente. Elle me connaît", confie Annie, rassurée par la présence de son généraliste. "Ils sont contents et rassurés de nous voir, qu'on les vaccine nous-mêmes, assure Pauline Jordens, son médecin. Parce qu'évidemment, c'était une grande crainte pour eux. C'est vraiment pour les rassurer et répondre aux questions qu'ils ont déjà posées en masse. Ils en avaient encore quelques-unes ici."

Aujourd'hui, 250 personnes devraient se faire vacciner dans le centre de Thuin. Si quelques craintes subsistent parfois, tous aspirent surtout à un retour à une vie normale. "On a hâte de voir le bout du tunnel. Revoir nos amis, la famille, pouvoir sortir normalement", confie une dame.

1.800 doses à écouler

Le centre est composé de deux lignes de vaccination. L'objectif ? Être efficace. "On a 1.800 doses de vaccin à écouler jusqu'à samedi, 18h, explique Marc Demeulemeester, médecin responsable du centre. Elles seront écoulées sans faute. On pourrait même en faire un peu plus parce que nos pharmaciens sont devenus des experts et arrivent à retirer 20% de plus de chaque flacon sans perte d'efficacité, donc c'est vraiment remarquable."

À partir de demain, le centre devra également s'organiser avec la liste des réservistes qui pourront recevoir un vaccin en dernière minute. "On fait fi de toutes priorités, qu'elles soient même justifiées médicalement. On se base sur l'âge et de là, on rappellera les gens les uns après les autres pour qu'ils puissent venir rapidement puisqu'on a 6 heures de validité d'une seringue." En plus de l'antenne de Thuin, trois autres centres de proximité ouvre cette semaine, à Andenne, Hastière et Lierneux.