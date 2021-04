La pluie s'invite pendant nos vacances: voici quelques idées d'occupation pour cette semaine

En ces vacances de Pâques, nombreux sont ceux qui cherchent un peu d'évasion. Mais il faut aussi des idées, alors que la semaine s'annonce difficile au niveau de la météo. Voici donc quelques pistes.

Les vacances de Pâques ont officiellement débuté. Certains d'entre vous ont peut-être envie d'évasion. A l'image de cette famille liégeoise, qui est passée par Durbuy dans un chalet touristique disponible en location. Pas de chance: la pluie s'invitera en Belgique pendant toute la semaine. Pour s'occuper, il faut donc trouver des idées.

"Les jeux de société, c'est très agréable. On en a beaucoup. Mon mari est facteur, il regarde souvent la météo, donc on savait bien qu'il allait faire mauvais", vacanciers de passage à Durbuy", nous explique la maman, qui semble convaincue de pouvoir trouver de quoi se distraire pendant toute sa semaine de congé.

Pour les enfants, la situation est identique. Alors que la pluie inonde les terrains extérieurs, certains foncent vers les plaines de jeux, qui sont cependant désertées au vu de la météo. "On a quand même eu deux jours de beau temps mais là, c'est un peu énervant. Donc on doit rester dans les chalets, on doit s'occuper comme on peut", résume bien Charles.

L'autre solution est toute simple: redécouvrir le pays au travers de balades. Pascaline, par exemple, a opté pour le vélo. "Quand on pédale, on oublie tout le reste. On a une région qui est magnifique. On est au bord de l'Ourthe. Il y a des activités de tous les côtés. On redécouvre notre Wallonie", explique-t-elle à nos journalistes.

Vous l'aurez compris, pour s'occuper pendant les vacances de Pâques, il va falloir se montrer inventif !